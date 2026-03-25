Δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, ύστερα από έκρηξη που προκλήθηκε από σόμπα αλογόνου μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ επικαλούμενη πηγές της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από τη σόμπα και επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη όταν οξυγόνο εισήλθε στο χώρο πιθανότατα από κάποια πόρτα ή παράθυρο. Οι γείτονες, ακούγοντας τον θόρυβο, ενημέρωσαν άμεσα την πυροσβεστική.

Η 88χρονη μητέρα ήταν κατάκοιτη και αδυνατούσε να αντιδράσει. Η 59χρονη κόρη, όπως ανέφεραν γείτονες στο taxydromos.gr, προσπάθησε να βγει από το σπίτι ενώ η φωτιά μαινόταν και κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα μετά, πριν καταστεί δυνατό να τη βοηθήσουν.

Στο σπίτι βρισκόταν επίσης ο γιος της 59χρονης, 40 ετών, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη μητέρα του λόγω της αργίας. Ο άνδρας υπέστη πολλαπλά εγκαύματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν συνολικά 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από κλιμάκιο της πυροσβεστικής για να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια της τραγωδίας.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με γείτονες και περαστικούς να περιγράφουν τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες προσπαθούσαν να σώσουν τα θύματα.