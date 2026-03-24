Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με θανατηφόρα κατάληξη εκτυλίχθηκε τις απογευματινές ώρες στον δρόμο που συνδέει την Ελασσόνα με την Κοζάνη, στο ύψος της γέφυρας Λυκουδίου.

Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά με πλαγιομετωπική σύγκρουση, οδηγώντας σε τραγικό αποτέλεσμα για έναν από τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με το τοπικό μέσο elassona884.gr.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Ελασσόνα έφτασαν άμεσα στο σημείο, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν ένα άτομο. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη δύο άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Οι τραυματίες, καθώς και ο απεγκλωβισμένος, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του τελευταίου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ελασσόνας, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.