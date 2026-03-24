Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 σε αποθήκη εκκλησίας στα Κάτω Πατήσια, επί της οδού Σιώκου και Λιοσίων. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά κατασβέστηκε, αφού στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σημειώνεται ότι λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν ζημιές, ενώ είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι, καθώς το κτίριο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι-Αθήνα έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θυμίζεται ότι πρόκειται για την εκκλησία που πρόσφατα απασχόλησε τις Αρχές ως «καβάτζα» εγκληματικής οργάνωσης ναρκωτικών. Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δύο ιερείς, με τον έναν, έναν 40χρονο YouTuber και πρώην μοντέλο, να έχει συλληφθεί στη Ρόδο κατηγορούμενος για μεταφορά 2,2 κιλών κοκαΐνης.