Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 24/3 η Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εκκλησία στην οδό Λιοσίων.

Η φωτιά ξέσπασε στο νούμερο 301 της Λιοσίων.

«Η εκκλησία αυτή ήταν το κέντρο διακίνησης ναρκωτικών των Παλαιοημερολογιτών ιερέων που συνελήφθησαν και έπειτα προφυλακίστηκαν» μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε κανένα άτομο στο σημείο την ώρα της πυρκαγιάς.

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι λόγω της φωτιάς

Διεκόπη στις 06:10 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.