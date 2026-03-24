Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 24/3 λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε αποθήκη εκκλησίας Παλαιοημερολογιτών επί της Λιοσίων, στην περιοχή των Τριών Γεφυρών.

Επί τόπου άμεσας έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης. Η ένταση της φωτιάς προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της σκεπής του χώρου, ενώ η Τροχαία προέβη σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Πρόκειται για την εκκλησία που πρόσφατα απασχόλησε τις αρχές ως «καβάτζα» εγκληματικής οργάνωσης ναρκωτικών. Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δύο ιερείς, με τον έναν, έναν 40χρονο YouTuber και πρώην μοντέλο, να έχει συλληφθεί στη Ρόδο κατηγορούμενος για μεταφορά 2,2 κιλών κοκαΐνης.