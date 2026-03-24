Στο λιμεναρχείο της Ιεράπετρας έχουν μεταφερθεί οι 38 αλλοδαποί, οι οποίοι διασώθηκαν σήμερα, Τρίτη 24/3 τις πρώτες πρωινές ώρες, 48 μίλια νότια της πόλης.

Όπως επισημαίνει το Λιμενικό Σώμα, και μεταδίδει το ERTNews υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 38 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο από φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας, με τη συμμετοχή μη επανδρωμένου σκάφους της δύναμης FRONTEX, στη θαλάσσια περιοχή 48 N.M. νότια της Ιεράπετρας.

Στη θαλάσσια περιοχή επικρατούν βοριάδες έντασης 4 μποφόρ.

Οι μετανάστες στη συνέχεια θα μεταφερθούν στον χώρο του σχολείου του χωριού Καλογέροι.