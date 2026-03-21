Σε δηλώσεις προχώρησε η λεχώνα δικηγόρος, της οποίας απορρίφθηκε αίτημα αναβολής, επειδή δεν μπορούσε να παραστεί στο δικαστήριο, καθώς το μωρό της ήταν στην εντατική.

Η Ελένη Σωτήραλη, μητέρα τριών μικρών παιδιών, είναι εδώ και 20 χρόνια αφοσιωμένη στον αγώνα της για την απονομή δικαιοσύνης. Η μάχιμη δικηγόρος, που δεν κατάφερε να πάει στο δικαστήριο λίγα μόλις 24ωρα μετά τον πρόωρο τοκετό της, μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» για την αδιανόητη απόφαση του Εφετείου Πειραιά, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

«Βρέθηκα σε μία πολύ δύσκολη σωματικά και ψυχικά κατάσταση, γιατί είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα μίας μητέρας που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κανέναν απολύτως ρόλο. Δηλαδή ο σκοπός της ύπαρξής μου ήταν μονάχα να μπορέσω να αναστήσω αυτό το παιδί», είπε στο Mega.

«Δεν μπόρεσα να παρασταθώ στις 9 Ιανουαρίου. Την περίοδο εκείνη εγώ δεν είχα καμία επικοινωνία, ήμουν τελείως αποκομμένη και απολύτως αφοσιωμένη στο νεογέννητο παιδί μου που προσπαθούσε να επιβιώσει», είπε μεταξύ άλλων.

«Η δικαστής, η οποία εξέδωσε πρόσφατα τη συγκεκριμένη απόφαση, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ότι ο πρόωρος τοκετός, η παραμονή του παιδιού στη μονάδα εντατικής νοσηλείας και η δική μου εμπύρετη και κλινήρης κατάσταση για το επόμενο διάστημα, δεν είναι αρκετά για να στοιχειοθετήσουν συνθήκη ανωτέρας βίας. Ανέφερε ότι θα έπρεπε να έχω μεριμνήσει. Πώς να έχω μεριμνήσει άραγε για ένα πρόωρο τοκετό; Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω», πρόσθεσε στη συνέχεια.