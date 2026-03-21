Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 7χρονο παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο στη Βέροια, με τις συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τη διάσωσή του.

Το παιδί διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 20:30, όταν ένας περαστικός εντόπισε το παιδί και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Για τη μεταφορά στήθηκε επιχείρηση ταχείας διακομιδής, με τη συνεργασία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ώστε να διασφαλιστεί η γρήγορη και ασφαλής μεταφορά του παιδιού.

Με συνοδεία τριμελούς ιατρικής ομάδας από το Νοσοκομείο Βέροιας, το ασθενοφόρο κινήθηκε άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη, όπου το παιδί εισήχθη στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω νοσηλεία.