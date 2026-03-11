Πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Γερμανίας (DFS), η πρώτη και η δεύτερη φάση προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Simulation) της νέας Τερματικής Περιοχής Αθηνών, η οποία εξυπηρετεί το Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας και των διμερών σχέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς αεροναυτιλίας.

Παράλληλα, προσομοιώθηκαν οι νέες διαδικασίες Πλοήγησης Βάσει Επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN) που αφορούν την εν λόγω περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΥΠΑ, η προσομοίωση είχε ως στόχο την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης και τομεοποίησης του εναέριου χώρου, τη βελτίωση του σχεδιασμού, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, κατά τη δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση δεκατεσσάρων εκπαιδευτών της ΥΠΑ στον προσομοιωτή της DFS.

Κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων εφαρμόστηκαν αναλυτικά σενάρια με διαφορετικές διαμορφώσεις διαδρόμων, μεταβαλλόμενο φόρτο εναέριας κυκλοφορίας και ποικίλο βαθμό επιχειρησιακής πολυπλοκότητας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε όλες τις φάσεις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κρίθηκαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά από την αντιπροσωπεία της ΥΠΑ.

Η ολοκλήρωση του επιχειρησιακά προτεραιοποιημένου έργου ATHENIAN αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, στη μείωση των καθυστερήσεων στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στη μείωση του φόρτου εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων, καθώς και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας πτήσεων.

Ο επικεφαλής Προσομοιώσεων της DFS, Αδαμάντιος Λαμπρινάκος, τόνισε ότι «η συνεργασία με την ΥΠΑ υπήρξε άριστη και τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την υψηλή ποιότητα της κοινής προετοιμασίας». Παράλληλα, επεσήμανε την υψηλή επαγγελματικότητα των συμμετεχόντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε νέες επιχειρησιακές συνθήκες.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, Δέσποινα Παπανδρέου, υπογράμμισε ότι «οι νέες διαδικασίες ενισχύουν τη χωρητικότητα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν ένα πιο αποδοτικό και δομημένο περιβάλλον εργασίας για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας». Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων ελεγκτών, σημειώνοντας πως «η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η κοινή επιχειρησιακή προσέγγιση και το πνεύμα συναδελφικότητας ενισχύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος αεροναυτιλίας».

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αθηνών και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» της ΥΠΑ, Αθηνά Παπαδάκη, δήλωσε ότι «οι προσομοιώσεις αποτελούν καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Εναέριου Χώρου Αθηνών και δημιουργούν σταθερή βάση για την επιχειρησιακή εφαρμογή της νέας δομής».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του εξειδικευμένου προσωπικού της ΥΠΑ, μέσω διεθνών συνεργασιών, αποτελεί πτυχή του συνολικού προγράμματος αναβάθμισης της αεροναυτιλίας που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.