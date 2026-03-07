Τη ζωή του από ηλεκτροπληξία έχασε το πρωί του Σαββάτου (7/3) ένας 33χρονος με καταγωγή από τον Τύρναβο.

Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Προκειμένου να αναδειχθούν τα αίτια του θανάτου του 33χρονου διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με το paidis.com, η κηδεία του 33χρονου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 9 Μαρτίου.

Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου που έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου καθώς ερευνάται η συμμετοχή του σε αξιόποινη πράξη μαζί με τον θανόντα.