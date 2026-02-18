Στιγμές τρόμου έζησε στην Αστυπάλαια ο 37χρονος ψαράς, Γιώργος Κονταράτος, όταν αναγκάστηκε να βουτήξει σε θάλασσα με ανέμους 10 μποφόρ για να αποτρέψει τη βύθιση του καϊκιού του, το οποίο ανήκει στην οικογένειά του 3 γενιές.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι είχε αφήσει τη βάρκα στο λιμάνι μετά από ψάρεμα, ωστόσο η κακοκαιρία που ακολούθησε δημιούργησε έντονη θαλασσοταραχή. Το μεσημέρι δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλο του που τον ενημέρωσε πως το σκάφος βούλιαζε.

«Μου λέει “η βάρκα βουλιάζει”. Εκεί τρελάθηκα. Βούτηξα, μπήκα μέσα στη βάρκα, την τράβηξα λίγο πιο βαθιά, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνα και έπρεπε να βουτήξω μέσα στη θάλασσα. Ήτανε 10 μποφόρ και ήταν πολύ επικίνδυνα. Παραλίγο να είχα πνιγεί», ανέφερε ο κ. Κονταράτος μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές σημείωσε πως χρειάστηκε έξι με επτά λεπτά για να καταφέρει να βγει στη στεριά, ενώ όπως είπε σε κάποιο σημείο το κύμα τον κρατούσε μέσα στη θάλασσα. «Δεν με άφηνε να βγω έξω. Με κρατάει εκεί και προσπαθεί να με τραβάει κάτω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ακόμη λίγα δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία και ο ίδιος να πνιγεί.

Για να διασφαλίσει το σκάφος, έδεσε επιπλέον σχοινί από την απέναντι πλευρά του λιμανιού, λειτουργώντας ως δεύτερη άγκυρα, σε περίπτωση που κοβόταν το βασικό σκοινί.

Το καΐκι, όπως εξήγησε, ήταν αρχικά επαγγελματικό τουριστικό σκάφος του παππού του, στη συνέχεια πέρασε στον πατέρα του και σήμερα το χρησιμοποιεί ο ίδιος για ψάρεμα. «Αυτή είναι του παππού μου. Την είχε σαράντα πέντε χρόνια… άμα πάθει κάτι το σκάφος μου θα τρελαθώ», ανέφερε.

Ο κ. Κονταράτος, πατέρας τριών παιδιών, βρίσκεται στη θάλασσα από μικρό παιδί, ενώ εργάζεται και σε θαλάσσιες καλλιέργειες. Περιγράφοντας τη ζωή στα μικρά νησιά τον χειμώνα, έκανε λόγο για δύσκολες συνθήκες. Ο ίδιος δηλώνει πλέον ανακουφισμένος που η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, επισημαίνοντας ότι η αγάπη του για τη θάλασσα και το σκάφος του τον ώθησαν να ρισκάρει, παρά τον κίνδυνο.