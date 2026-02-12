Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα και σήμερα αναμένεται να λάβει νέες, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, καταθέσεις.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να καταθέσουν μηχανολόγοι και εκπρόσωποι εταιρειών που είχαν πιστοποιήσει την καλή λειτουργία των δεξαμενών προπανίου και των σωληνώσεων της επιχείρησης. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκαν παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει ή εντοπίσει έγκαιρα τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Νέα μαρτυρία

Σύμφωνα με νέα μαρτρία που είδε το φως της δημοσιότητας, ο μηχανολόγος μηχανικός Γιώργος Δανίκας, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1988 στον κλάδο στην περιοχή της Θεσσαλίας, ήθελε να αλλάξει το σύνολο των εγκαταστάσεων προπανίου στο εργοστασίο.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μιχάλη Αραμπατζόγλου, όσον αφορά στο αν ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας είχε ζητήσει από τον κ. Δανίκα να δώσει κάποια προσφορά, εκείνος δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Ναι, ναι, ναι. Και του είχα δώσει προσφορές και για το ένα το κτίριο και για το άλλο. Το ένα που πήρε φωτιά και το άλλο που δεν έπαθε τίποτα. Κι αυτές οι δύο δεξαμενές που δημιούργησαν το πρόβλημα θα απομακρύνονταν κι αυτές το καλοκαίρι».

«Για παράνομη διακίνηση υγραερίου ελέγχεται ο ιδιοκτήτης»

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είχε ελεγχθεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η γενική διεύθυνση τελωνείων και ΕΦΚ του τελωνείου Λάρισας προχώρησε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον πέντε φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν τη διακίνηση 7 τόνων υγραερίου που εμφανίστηκε ως βιομηχανικό αλλά είχε διατεθεί σε πρατήρια της περιοχής της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπεύθυνοι της Βιολάντα και μιας ακόμη εταιρείας του ομίλου, δήλωναν ότι αγόραζαν βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια, και έτσι εισέπρατταν τη διαφορά του φόρου, δηλαδή 360 ευρώ τον τόνο. Η εταιρεία, ωστόσο, συμμορφώθηκε και πλήρωσε τα πρόστιμα.