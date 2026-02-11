Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με αφορμή τις αντιδράσεις φοιτητών για τα πρόσφατα γεγονότα και τα υπό συζήτηση μέτρα της διοίκησης.

Η ένταση καταγράφηκε έξω από το κτίριο της πρυτανείας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την ώρα που συνεδρίαζε η Σύγκλητος του ιδρύματος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου, η πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, καθώς και η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Φοιτητές ζητούν από τη διοίκηση του ΑΠΘ να καταδικάσει την αστυνομική παρουσία εντός του πανεπιστημιακού χώρου και να μην προχωρήσει στα συγκεκριμένα μέτρα, κάνοντας λόγο για περιορισμό των δικαιωμάτων τους.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας έχει γνωστοποιήσει ότι εξετάζει όλα τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί τόσο από το Πανεπιστήμιο όσο και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας από την Εισαγγελία Εφετών. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και Ένορκη Διοικητική Εξέταση στο ΑΠΘ, με το υπουργείο να τονίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική, σύμφωνα με την ΕΡΤ.