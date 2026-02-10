Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση του αναισθησιολόγου που φέρεται να έκοβε αποδείξεις σαν να πούλαγε προϊόντα περιπτέρου. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν ήταν εργαζόμενος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο ανησυχητική.

Πιο συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ένωση Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία αναφέρει:

«Η υγεία είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στους πολίτες.

Ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει οι υπηρεσίες υγείας να προσφέρονται με όρους ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας για τους ασθενείς και όχι με όρους εκβιασμού και κερδοσκοπίας.

Αδιανόητο να εκμεταλλεύονται οι επαγγελματίες υγείας την ανάγκη των ασθενών.

Απαράδεκτη και κατακριτέα η πράξη του αναισθησιολόγου γιατρού.

Ο γιατρός εάν αποδειχθούν όσα γράφονται θα πρέπει να διωχθεί για φοροδιαφυγή και για εκβιασμό ασθενών.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα επαγγελματία υγείας να κερδοσκοπεί σε βάρος των ασθενών εκμεταλλευόμενος τη δυσκολίες στη πρόσβαση».