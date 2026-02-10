Με ανείπωτη θλίψη και πόνο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν αύριο Τετάρτη (10/02/26) στις 3:00’ το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, το τελευταίο αντίο στον Αρχιφύλακα Κωνσταντίνο (Κώστα) Ριρή που έφυγε τόσο ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Αν κάποιος ήθελε να περιγράψει τον Κώστα με λίγα λόγια, θα το έκανε με τις λέξεις «φοβερό παιδί». Και οι δύο λέξεις μαρτυρούν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Άνθρωπος μετρημένος, με ήθος, ευγενικός, που ήθελε να βοηθάει. Για αυτό και η επιλογή του επαγγέλματος, με το οποίο μπορούσε να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη αγαπούσε σαν παιδί και η «χρυσή» του καρδιά σε κέρδιζε από την πρώτη επαφή.

Η μεγάλη του αγάπη βέβαια ήταν η οικογένειά του. Η σύζυγός του, τα δυο του παιδιά, οι στενοί συγγενείς του, μια μεγάλη αγκαλιά, με τον ίδιο υπόδειγμα οικογενειάρχη.

Η Αστυνομία, ήταν η άλλη μεγάλη οικογένειά του, την οποία υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση. Και αυτό δεν το λένε οι κοντινοί του άνθρωποι, αλλά οι ίδιοι οι συνάδελφοί του. Όχι μόνο στο Τμήμα Μεταγωγών στη ΔΑ Φθιώτιδας που έμελλε να είναι η τελευταία υπηρεσία του, αλλά από όπου κι αν πέρασε στο πέρασμα των χρόνων.