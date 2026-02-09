Στο πένθος είναι βυθισμένη η τοπική κοινωνία της Λαμίας και η ΕΛ.ΑΣ., καθώς ένας άνδρας 43 χρονών, πατέρας δύο μικρών παιδιών και αστυνομικός πέθανε ξαφνικά το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο άτυχος άνδρας είχε ρεπό σήμερα από την υπηρεσία του και την ώρα που η σύζυγός του πήγε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ, προσπάθειες που συνεχίστηκαν και στο Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Σοκαρισμένοι οι συνάδελφοί του, δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό νέο. Συγχρόνως από το αστυνομικό τμήμα Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.