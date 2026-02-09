Ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε για τη γνησιότητα των βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε πως όλα τα βίντεο είναι γνήσια και ότι αποδεικνύεται ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο.

Επίσης, διερωτήθηκε, γιατί δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση για την αξιοπιστία των βίντεο, από τη στιγμή που ορισμένα άτομα αμφισβήτησαν στο δημόσιο λόγο τη γνησιότητά τους.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα “χαμένα βίντεο” και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί .

Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.

Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε.

Γιατί άραγε;».