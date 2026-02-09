Η Νέα Αττική Οδός προειδοποιεί τους συνδρομητές e-PASS για παραπλανητικά γραπτά μηνύματα SMS που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και επιχειρούν να τους παρασύρουν σε ψηφιακή απάτη.

Όπως τονίζει η εταιρεία, οι χρήστες δεν θα λάβουν ποτέ SMS από τη Νέα Αττική Οδό σχετικά με δήθεν εκκρεμότητες ή οφειλές που αφορούν τους λογαριασμούς e-PASS. Σε περίπτωση που κάποιος λάβει μήνυμα αυτού του τύπου, η σύσταση είναι ξεκάθαρη: να το αγνοήσει, να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο και να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή του.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι πρόκειται για απόπειρα μαζικής εξαπάτησης μέσω παραπλανητικών SMS και υπενθυμίζει ότι δεν θα ζητήσει ποτέ, με κανέναν τρόπο, τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών παραμένει, όπως σημειώνει, βασική προτεραιότητά της.