Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στην Ανατολή, κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων, στο οποίο συγκρούστηκαν μοτοσικλετιστής με αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 27χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος κατάγεται από τη Ζάκυνθο και εργάζεται στα Ιωάννινα. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα όπου διακομίσθηκε εσπευσμένα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, σύμφωνα με το epiruspost.gr.