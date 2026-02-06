Μια ξεχωριστή συζήτηση γύρω από το ζήτημα της υπεύθυνης κατανάλωσης δόθηκε με αφορμή τη διεξαγωγή του Meet & Greet στα γραφεία της Pernod Ricard Hellas. Στο επίκεντρο βρέθηκε το “Drink Once, Think Twice”, το νέο πρόγραμμα της εταιρείας, που απευθύνεται στους νέους και αναδεικνύει την αξία της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και τη σημασία της υπεύθυνης διασκέδασης, όπως τονίζει και το μότο της καμπάνιας: «Η φάση είναι να θυμάσαι τη φάση».

Το πρόγραμμα “Drink Once, Think Twice” υιοθετώντας μια πρωτοποριακή bottom-up στρατηγική, ξεκίνησε το 2025 με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία ολοένα και περισσότεροι νέοι να υιοθετήσουν πρακτικές υπεύθυνης κατανάλωσης. Ήδη ξεκινώντας από τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού σε πόλεις ορόσημα για τη νεανική διασκέδαση και μέσω μιας σειράς από πρωτότυπα UGC activations, άρχισε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τη σχέση των νέων με το αλκοόλ.

Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται την έννοια του «μέτρου», διαμόρφωσαν τη θεματολογία του Fireside Chat που προηγήθηκε πριν μερικούς μήνες σε συνεργασία με την Εθνική Πρωτεύουσας Νεολαίας στην πόλη της Λάρισας, σχετικά με τις κοινωνικές επιρροές που ορίζουν τη σύγχρονη κουλτούρα της διασκέδασης.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων που συζητήθηκαν, ξεχωρίζει η άποψη ότι η υπευθυνότητα δεν σημαίνει αποχή, αλλά επιλογή με επίγνωση, με το 68% των ερωτηθέντων να αναγνωρίζει τη διασκέδαση ως βασικό λόγο της κατανάλωσης αλκοόλ και το 54% να πιστεύει ότι η κατανάλωση αλκοόλ, βοηθά σημαντικά στην κοινωνικοποίηση τους.

Ακόμη, παρά το γεγονός ότι το 62% των νέων πιστεύουν ότι καταναλώνουν περισσότερο από όσο χρειάζεται σε μια κοινωνική έξοδο, το 71% θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο, με την έρευνα να καταλήγει πως το 53% συγκλίνει στην άποψη ότι «όταν σέβεσαι εσένα, σέβεσαι και τους γύρω σου».

Βασίλης Τάφας-Project Leader ‘’Drink Once Think Twice’’, Βάσια Σούλου-Head of Marketing, Γεωργία Καλτσή-Ηθοποιός, Content Creator, Μαρίνα Κουταρέλλη-CEO Communication Lab, Φανή Κουτρουμάνου- Head Of Human Resources, Mathieu Lambotte, Managing Director Pernod Ricard Hellas

Ιδιαιτέρως συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η αποκλειστική πρεμιέρα του story-driven hero video με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη ηθοποιό Γεωργία Καλτσή. Ένα βιωματικό, αφηγηματικό βίντεο που ξεδιπλώνει μια αληθινή ιστορία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αυτογνωσίας και της υπεύθυνης επιλογής, με την πρωταγωνίστρια χαρακτηριστικά να μας θυμίζει πως: «και στα πιο βαθιά σκοτάδια, υπάρχει φως».

Ο Mathieu Lambotte, Managing Director της Pernod Ricard Hellas, απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους, σημείωσε: «Η υπεύθυνη κατανάλωση αποτελεί διαχρονική δέσμευση της Pernod Ricard. Μέσα από το πρόγραμμα Drink Once, Think Twice, επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε τη νέα γενιά με τρόπο αυθεντικό και ουσιαστικό, ενθαρρύνοντας μια συνειδητή σχέση με το αλκοόλ και τη διασκέδαση, βασισμένη στη φιλοσοφία του Convivialité, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας ταυτότητας».