Σε ισχύ λόγω θυελλωδών ανέμων βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου και έτσι σήμερα, Πέμπτη 5/2 δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Επίσης από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων για Αργοσαρωνικό, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Οι επιβάτες οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.