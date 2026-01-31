Έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας ενώ επτά περιφέρειες έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Λίγο μετά τις 22:00 οι κάτοικοι της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.

Θυμίζουμε ότι από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να επηρεάζεται η Δυτική Ελλάδα και μέχρι τα ξημερώματα θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Οι περιοχές που έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

-Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

-Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

-Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

-Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Για κακοκαιρία στις περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ενώ επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Κυριακή (01-02-26)

α.Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β.Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ.Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ.Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε.Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ.Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ.Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η.Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ.Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



