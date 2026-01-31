Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας ότι τίθεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για αρκετές περιοχές της χώρας, ενόψει της έντονης κακοκαιρίας που πλησιάζει.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Κυριακή 1/2 αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις έντονες καταιγίδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι μόνο μεγάλης έντασης, αλλά και παρατεταμένης διάρκειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων.

Σε πολλές περιοχές, τα έντονα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, με τις ριπές να φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Παράλληλα, προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες της Κυριακής, το χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να επεκταθεί και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).