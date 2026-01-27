Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2025–2026, επιβεβαίωσαν τόσο τη σταθερή κυριαρχία κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού όσο και τη βελτιωμένη παρουσία των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη κατάταξη, μαζί με τις QS World University Rankings και τη Λίστα της Σανγκάης, θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες και επιδραστικές παγκοσμίως, καλύπτοντας φέτος περισσότερα από 2.100 πανεπιστήμια από 115 χώρες.

Στην τελική λίστα περιλαμβάνονται είκοσι ελληνικά πανεπιστήμια, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή συμμετοχή της χώρας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Παράλληλα, τέσσερα πανεπιστήμια από την Κύπρο εξασφάλισαν θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της ελληνόφωνης ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αναρριχήθηκε κατά περίπου 100 θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Πλέον, κατατάσσεται στη ζώνη 401–500 παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα.