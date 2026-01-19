Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής στη Λαμία, όταν ένας οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε και κόλλησε σε στενό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με τον οδηγό, το GPS του έδειξε να στρίψει προς το χωριό αντί προφανώς τη βιομηχανική και το κακό μεγάλωσε όταν εκείνος συνέχισε στην ανηφόρα παρά τα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που έβλεπε δεξιά κι αριστερά.

Σε λίγα λεπτά όλο το χωριό είχε βγει για να βοηθήσει, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνθρωποι της Τροχαίας που επίσης προσπάθησαν να βρουν τρόπο να απεμπλακεί το μεγάλο όχημα.

Δείτε φωτογραφίες: