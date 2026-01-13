Στο «κόκκινο» είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 13/1 η κίνηση στο λεκανοπέδιο. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται σε βασικούς άξονες, μποτιλιάρισμα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας και στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, τον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως τα ΚΤΕΛ, με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένο φόρτο και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα επίσης παρατηρούνται στη λεωφόρο Φυλής στο Καματερό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ την ίδια στιγμή επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στον άξονα Αλίμου – Κατεχάκη, καθώς και στην Αρδηττού.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Καλαμάκι προς Άλιμο, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

