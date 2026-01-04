Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12:00 μ.μ., αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, σε μια στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε βορρά και νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.

Η κωμόπολη των Νέων Μαλγάρων, όπου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και βρίσκεται μόλις 25 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στη δυτική όχθη του Αξιού και στην ανατολική του Λουδία και σε κομβικό σημείο για τις οδικές μεταφορές, αφού είναι χτισμένη πολύ κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ, που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Στον εκεί σταθμό διοδίων, από όπου διέρχονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα (πάνω από 25.000), είναι παραταγμένα για πάνω από έναν μήνα τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα αγροτών και κτηνοτρόφων και εκεί θα συγκεντρωθούν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη τη χώρα, για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας επανέλαβε την πρόσκλησή του για διάλογο, ενώ εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων εξετάζουν το ενδεχόμενο καθόδου με τρακτέρ στην Αθήνα.

Τι συμβαίνει στα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 34η ημέρα, καταγράφεται πρόθεση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, μεταξύ των προτάσεων που συζητούνται περιλαμβάνεται και 48ωρη παύση δραστηριοτήτων μετά τα Θεοφάνια, με την επισήμανση ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο κριθεί αναγκαίο.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Στη Θήβα, η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη καθώς οι αγρότες απέκλεισαν το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού και η κίνηση γίνεται από παράκαμψη.

Οι αγρότες της Βοιωτίας περιμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν και ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετές φωνές που ζητούν να προχωρήσει κάποια στιγμή ο διάλογος.

Στα Μάλγαρα όλα δείχνουν πως οι αγρότες προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων επισημαίνοντας βεβαίως ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί στην πανελλαδική σύσκεψη. Την ίδια ώρα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, παραμένουν ανοικτά και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε πως μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση στα προβλήματά των αγροτών. «Ο μόνος τρόπος για να συνεννοηθούμε και να κάνουμε αυτό το βήμα παρακάτω είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», σημείωσε ο υπουργός στην ΕΡΤ.