Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο.

Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη είχε ξεκινήσει περίπου στις 11 το πρωί της Δευτέρας.

Λίγο πριν τις 13:00 μ.μ. υπήρξε ένταση με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης από την αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό.

Συμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια. Στην επιμονή των συγκεντρωμένων αγροτών να πλησιάσουν πιο κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, ξεκίνησαν οι συμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Η προσυγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να σπεύδουν με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμανε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.

«Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ’ αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Σημειώνεται ότι το συλλαλητήριο προκάλεσε – όπως ήταν αναμενόμενο – μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και σε βασικές οδικές αρτηρίες του Ηρακλείου.