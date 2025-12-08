Το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα προσπαθεί να πλησιάσει ομάδα αγροτών ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ δύο αστυνομικές κλούβες στέκονται ως εμπόδιο.

Κομβόι με τουλάχιστον 25 τρακτέρ έχει παραταχθεί στο δρόμο, με αποτέλεσμα αγρότες και αστυνομικοί να διαπληκτίζονται έντονα. Οι παρευρισκόμενοι επιμένουν ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο ζητώντας να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Από πλευράς της αστυνομίας αυτό δεν γίνεται αποδεκτό με τους αγρότες να επιμένουν πως θα φέρουν και άλλα τρακτέρ στην Καρδίτσα, παραμένοντας όσο χρειαστεί για να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία τους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας καταγγέλλει τον υπουργό και τον καλεί να δώσει εντολή να ανοίξουν τους δρόμους.

«Θα περάσουμε», τονίζουν οι αγρότες, ενώ σημειώνουν πως «οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».

Ο αποκλεισμός του γραφείου του υπουργού αποφασίστηκε την Κυριακή στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, στη συνέλευση αποφασίστηκε αντιπροσωπεία του μπλόκου, να συμμετάσχει στον αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο την Πέμπτη, στις 10:00 το πρωί.