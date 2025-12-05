Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους της Δυτικής Αττικής και κυρίως στη Μάνδρα, όπου διεκόπη η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, ενώ στη νέα Εθνική Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία και στην Ανατολική Αττική. Η Αστυνομία προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας σε διαβάσεις, όπου υπήρχε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

-Στην παλαια Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του πρατηρίου καυσίμων Cyclon στην περιοχή της Μάνδρας

-Στην οδό Β. Μοίρα από το ύψος της Στρ. Δεληγιάννη στην περιοχή της Μάνδρας

-Στην οδό Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, ρεύμα κυκλοφορίας για τα φέρι μποτ στην περιοχή Νέα Πέραμος

-Στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στο Κορωπί

-Στην οδό Αρχιμηδους από το ύψος της Λ. Βάρης-Κορωπίου στο Κορωπί

-Στην Ιρλανδική διάβαση Βαράμπα στο ύψος του καταστήματος KWABA στο Μαρκόπουλο

-Στην Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης

-Στην Ιρλανδική διάβαση Οβριόκαστρο, είσοδος από Λ. Λαυρίου

Παράλληλα συνεχίζουν να ισχύουν οι διακοπές κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς:

-Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

-Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

-Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση

Τέλος αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

-Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

-Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

-Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025), σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Όπως αναφέρει το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική και τη βόρεια Αττική. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.