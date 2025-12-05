Φέτος, για 13η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς ενώνει τις δυνάμεις της με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εξασφαλίζοντας ουσιαστική στήριξη, ανακούφιση και ελπίδα στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Lidl Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της για έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας, ανακοινώνει την έναρξη της χριστουγεννιάτικης δράσης της σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Υπό το μήνυμα «Τα πιο πολύτιμα δώρα δεν χωρούν σε κουτιά», η εταιρεία προσκαλεί τους καταναλωτές να συμβάλουν στο έργο του Οργανισμού, πραγματοποιώντας απλώς τις αγορές τους με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus.

Από τις 5 έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2025, με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus, η εταιρεία προσφέρει 0,05€ στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για τη στήριξη του Προγράμματος στήριξης ευάλωτων οικογενειών, το οποίο έχει στόχο την έμπρακτη υποστήριξη οικογενειών με παιδιά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες για κοινωνικούς λόγους.

Η συνεισφορά θα στηρίξει το καινοτόμο Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων που λειτουργεί ο Οργανισμός και υποστηρίζει ολιστικά ευάλωτες οικογένειες με παιδιά πανελλαδικά. Συνολικά, λειτουργούν 15 σημεία του Κέντρου Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων, τα οποία βρίσκονται σε: Αττική (Μαρούσι, Ίλιον, Νέα Μάκρη), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πύργο, Κόρινθο, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα, Καβάλα, και Μυτιλήνη.

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι μακροχρόνια και ουσιαστική. Από το 2012, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει στον Οργανισμό περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει τη διάθεση ακινήτων για τη λειτουργία Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε Νέα Μάκρη και Επανομή Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας παράλληλα σταθερά τα λειτουργικά έξοδα αυτών των Κέντρων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει διαθέσει επαγγελματικά οχήματα για τη μεταφορά προϊόντων σε σπίτια φιλοξενίας του Οργανισμού. Στις λοιπές δράσεις περιλαμβάνεται η στήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση για Νοσηλευόμενα Παιδιά» σε έξι νοσοκομεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, καθώς και η διάθεση προϊόντων από τα καταστήματά της για την υποστήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν επισιτιστικές ανάγκες.

Και φέτος, πρεσβευτής της χριστουγεννιάτικης πρωτοβουλίας είναι ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος, ως κοινωνός του μηνύματος της Lidl Ελλάς, καλεί το κοινό να συμμετέχει και να αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια.

Η ενέργεια αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της Lidl «Γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν κάθε μέρα», ενισχύοντας το μήνυμα ότι οι πιο σημαντικές αξίες και πράξεις δεν περιορίζονται σε μια στιγμή, αλλά αξίζουν καθημερινά.

Ο καθένας μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei App Gallery και να κάνει γρήγορα και εύκολα εγγραφή. Σκανάρετε και εσείς την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus για καλό σκοπό και γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας!

