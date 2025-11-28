Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν χθες τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο του Μεσολογγίου μετά από πτώση κεραυνού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου.

Οι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr. Παρέμειναν ωστόσο και σήμερα νοσηλευόμενοι, για προληπτικούς λόγους, με τρεις από αυτούς τελικά να παίρνουν εξιτήριο. Πρόκειται για έναν 22χρονο, έναν 19χρονο και έναν 23χρονο.

Ο τέταρτος εξ’ αυτών, ένας 28χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η υποδοχή για τη βασική τους εκπαίδευση 950 νέων οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων που λειτουργεί στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι.