Διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00 έως 07:00, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κλειστοί ανά διαστήματα θα παραμείνουν: η γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου, η Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα), η Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.