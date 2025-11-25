Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται για μία ακόμη ημέρα στις λεωφόρους Κηφισού και Κηφισίας. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης τόσο στην Αττική Οδό, όσο και στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η Αττική Οδός είναι ακινητοποιημένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κύμης, ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε σύγκρουση 4 ΙΧ στο ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύγκρουση μεταξύ τεσσάρων οχημάτων ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αριστερή λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/0svTrvRShS — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2025

Επιπλέον, στο «κόκκινο» είναι άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρυσης προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα, ενώ η κάθοδος της Μεσογείων κινείται σημειωτόν κατά μήκος του Χολαργού.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Βασ. Αμαλίας, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη τόσο από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα όσο και από την Περιφερειακή Υμηττού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

