Οι βροχές στα δυτικά και από το απόγευμα σε περισσότερες περιοχές, όπως και οι καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 25/11. Ισχυροί άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου βροχές θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη και στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα Βόρεια Επτάνησα και στην ήπειρο όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ από το βράδυ βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 19-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι επίσης με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πιθανόν στα βορειότερα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.