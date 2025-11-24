Αραιές νεφώσεις αναμένεται να επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρες σήμερα, Δευτέρα 24/11. Λίγες τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν στα κεντρικά και νότια νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Το σκηνικό όμως του καιρού τα επόμενα 24ωρα όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι αναμένεται να αλλάξει και να έρθουν ξανά ισχυρές καταιγίδες.

Η ορατότητα, σήμερα, θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Έρχονται νέα κύματα κακοκαιρίας

Στα νέα κύματα κακοκαιρίας που θα χτυπήσουν τη χώρα αναφέρεται ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του.

«Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η επιμονή των βροχοπτώσεων στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα προσεγγίζουν από το Ιόνιο και δίνουν καθημερινά νέα επεισόδια βροχών στις ίδιες περίπου περιοχές. Στους χάρτες, οι μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις δείχνουν αξιόλογες βροχές, ενώ οι πορφυρές περιοχές αντιστοιχούν σε πολύ έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή» εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 24/11

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Τρίτη 25/11

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 26/11

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 27/11

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 28/11

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.