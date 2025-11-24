Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα, Δευτέρα 24/11 ο καιρός. Κανονικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες ενώ άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά και νοτιοδυτικά αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στην Ήπειρο από 1 έως 14, στη Στερεά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 5 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 17, στις Κυκλάδες από 8 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν τα Νότια Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι δεν θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.