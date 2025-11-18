Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, όταν ζευγάρι τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από παράσυρση από διερχόμενη νταλίκα.

Το ζευγάρι που αμέσως μετά το τροχαίο εγκαταλείφθηκε, μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό της νταλίκας που διέφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του emakedonia.gr, το ζευγάρι είχε σταματήσει στο οδόστρωμα λόγω μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου τους. Ο άνδρας, ο οποίος φέρει πιο σοβαρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, είχε βγει από το όχημα και κινείτο πεζός.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ανακοίνωση εξέδωσε για το τροχαίο το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης

«Σήμερα 18/11/2025, περί ώρα 07:00, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό παράσυρσης άντρα πεζού από φορτηγό, στον παράδρομο Θεσσαλονίκης -Καβάλας, στο ύψος του «Τιτάν», στο ρεύμα εξόδου.

Για τη διάσωση του πολυτραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Παράλληλα, παρασχέθηκε φροντίδα σε γυναίκα τραυματία με ελαφρές κακώσεις. Και οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν: 2 συμβατικά ασθενοφόρα & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού».