Μέσα στην επόμενη εβδομάδα λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών να δηλώσουν αν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί εκταφή ή όχι.

Μέχρι στιγμής, από τους συγγενείς των 57 θυμάτων οι 33 δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να γίνει εκταφή των σορών, ενώ από 10 συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος δήλωσαν ότι επιθυμούν την πραγματοποίηση της εκταφής.

Ακόμη, 5 εκ των θυμάτων είναι αλλοδαποί και αναζητούνται οι συγγενείς τους προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι την εκταφή.

Απομένουν 9 συγγενείς θυμάτων να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να γίνουν εκταφές και να προσδιορίσουν παράλληλα το είδος των εξετάσεων στις σορούς.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία των εκταφών αφορά άλλη διαφορετική δικογραφία, η οποία δεν θα έχει καμία επίπτωση στην πρόοδο της κύριας δίκης των Τεμπών, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.