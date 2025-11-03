Ένας 55χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο τη Δευτέρα στη Θεσπρωτία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο paramythia-online.gr. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 55χρονο στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς.