Σε εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενόψει της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Άρματα μάχης και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, πραγματοποιούν διελεύσεις σε σχηματισμό κάνοντας την καθιερωμένη πρόβα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση.

Λόγω της δοκιμαστικής παρέλασης των μηχανοκίνητων τμημάτων, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών θα παραμείνει κλειστή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Αερογέφυρα Θέρμης έως την Αερογέφυρα Ρυσίου μέχρι τις 16:00.

Δείτε φωτογραφίες: