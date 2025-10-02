Για τρεις ημέρες γεμίσαμε τις κούπες μας με μοναδικές ποικιλίες καφέ από τη Γουατεμάλα, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, την Τζαμάικα, την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Εκουαδόρ, το Περού, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Βιετνάμ, δοκιμάσαμε εξαιρετικά blends από 110+ premium coffee brands και τα πιο διάσημα ελληνικά microroasteries, μάθαμε tips από τους κορυφαίους experts, παρακολουθήσαμε εντυπωσιακά coffee championships, παίξαμε τάβλι, χορέψαμε με live DJ sets και γελάσαμε με απολαυστικά stand-up shows.

Από την πρώτη στιγμή, ο Super Host Θανάσης Αλευράς έδωσε τον τόνο με την εκρηκτική του ενέργεια και το αστείρευτο χιούμορ του, μετατρέποντας την κάθε του ατάκα σε μια μοναδική εμπειρία.

Kάθε μέρα του φεστιβάλ ήταν και μία μοναδική εμπειρία

Την 1 μέρα η Σοφία Μουτίδου μάς χάρισε ένα δίωρο παραλήρημα γέλιου, γεμάτο σάτιρα και αυτοσαρκασμό, ενώ ο CJ JEFF απογείωσε τη σκηνή με ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο groove και ένταση, κρατώντας το κοινό σε ασταμάτητο χορό μέχρι αργά.

Οι διαγωνισμοί Barista, Coffee Roasting και Brewers Cup ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο της ελληνικής σκηνής του specialty coffee, με τους συμμετέχοντες να εντυπωσιάζουν με τεχνική ακρίβεια και πάθος. Παράλληλα, workshops και παρουσιάσεις μάς έδωσαν τη δυνατότητα να φτιάξουμε τον τέλειο freddo espresso, να δημιουργήσουμε coffee scrub και να δοκιμάσουμε πρωτότυπα coffee cocktails. Το τουρνουά τάβλι, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Τάβλι, πρόσφερε στιγμές στρατηγικής, ανατροπών και σύνδεσης με την ελληνική παράδοση.

Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στη γνώση και την ενδυνάμωση. Πρωταθλητές του καφέ μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, ενώ το mentoring από το IWCA Greece ανέδειξε τον γυναικείο ρόλο στον κλάδο. Η Ήρα Κατσούδα με το ανατρεπτικό της χιούμορ μάς έκανε να γελάσουμε και να ταυτιστούμε, αποδομώντας την καθημερινότητα με ευαισθησία και ευφυΐα. Η Maggie Charalampidou έκλεισε τη βραδιά με ένα εκρηκτικό μουσικό set, γεμάτο ethnic και dance επιρροές, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ατελείωτο πάρτι.

Η τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ ήταν η απόλυτη κορύφωση μιας εμπειρίας που συνδύασε γεύση, γνώση και ρυθμό. Ήταν η στιγμή που η αγάπη για τον καφέ μετατράπηκε σε γιορτή της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της παγκόσμιας κουλτούρας. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην τέχνη του specialty coffee, από την παραγωγή μέχρι την παρασκευή, με ειδικούς να αναλύουν κάθε στάδιο με πάθος και ακρίβεια. Οι viral συνταγές και τα πρωτότυπα ροφήματα αποκάλυψαν τι κάνει έναν καφέ να ξεχωρίζει, ενώ οι παρουσιάσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας πρόσφεραν πολύτιμες γνώσεις για την εξέλιξη του κλάδου.

Η εστίαση στις καινοτόμες επεξεργασίες του κολομβιανού καφέ ανέδειξε τη δυναμική της χώρας ως κορυφαίου παραγωγού, με τεχνικές που προσφέρουν μοναδικά γευστικά προφίλ. Η αγωνία κορυφώθηκε με την ανακοίνωση του Πρωταθλητή Coffee Roasting 2026, μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση, χειροκροτήματα και ενθουσιασμό. Με τεχνική αρτιότητα και δημιουργικότητα, ο νικητής απέδειξε γιατί αξίζει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό.

Το τουρνουά τάβλι συνέχισε να προσφέρει στιγμές στρατηγικής και διασκέδασης, «εκπροσωπώντας» την ελληνική παράδοση και την επιδεξιότητα. Και όταν η Xenia Ghali ανέβηκε στα decks, η βραδιά μεταμορφώθηκε σε ένα ατελείωτο πάρτι. Με house και tech house ρυθμούς, η διεθνώς αναγνωρισμένη DJ δημιούργησε ένα μουσικό ταξίδι που ξεσήκωσε το κοινό, ενώ η υποστήριξή της από κορυφαίους καλλιτέχνες επιβεβαίωσε τη θέση της στη διεθνή σκηνή.

Σας ευχαριστούμε που γεμίσατε την Τεχνόπολη και το ATHENS COFFEE FESTIVAL με χιλιάδες χαμόγελα, αστείρευτη ενέργεια και πολλές δόσεις καφεΐνης.

Εσείς είστε η καρδιά του φεστιβάλ, και μαζί σας θα δώσουμε ξανά ραντεβού 26-28 Σεπτεμβρίου 2026 για ακόμα περισσότερο καφέ, μουσική και… groovy vibes!