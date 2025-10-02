Το μεγάλο συναυλιακό event της χρονιάς, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπι Γουίλιαμς στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, βρίσκεται μόλις λίγες ώρες μακριά. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες προκαλούν ανησυχία στους θαυμαστές του Βρετανού ποπ σταρ, καθώς η Αττική αναμένεται να δεχτεί καταιγίδες, θέτοντας ερωτήματα για το αν η συναυλία θα διεξαχθεί κανονικά.

Η αγωνία των φανς φαίνεται να αποκλιμακώνεται μετά τις δηλώσεις του γνωστού μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος προσπάθησε να δώσει σαφείς απαντήσεις για την εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην ανάρτησή του:

«Επειδή με ρωτάτε από χτες…

🎤Γλιτώνει την καταιγίδα η συναυλία σήμερα το βράδυ, όχι όμως τις βροχές! Μέχρι τις 5 μμ περιμένουμε καταιγίδα στο Καλλιμάρμαρο και στη συνέχεια συννεφιά και ψιλόβροχο κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία 19-20 βαθμούς χωρίς αέρα!».