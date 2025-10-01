Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5175/30-9-2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία.

Όπως ανακοινώθηκε, μέχρι τώρα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνουν αποζημίωση κατά μέσο όρο για τις 5 από τις 8 ώρες της βραδινής υπηρεσίας.

Με τη νέα ΚΥΑ θα αποζημιώνεται το σύνολο των 8 ωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για παράδειγμα στρατιωτικός που εκτελεί 6 υπηρεσίες το μήνα και αποζημιώνεται για 28 ώρες, με τη νέα ΚΥΑ θα αποζημιώνεται για 48 ώρες.

Πρόκειται για αύξηση 70% στην αποζημίωση, από 93 ευρώ σε 160 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 800 ευρώ.

Δεύτερο παράδειγμα που αναφέρει στην ανακοίνωση αφορά σε στρατιωτικό που εκτελεί 4 υπηρεσίες τον μήνα και αποζημιώνεται για 21 ώρες. Με τη νέα ΚΥΑ θα αποζημιώνεται για 32 ώρες.

Πρόκειται για αύξηση 52% στην αποζημίωση, από 70 ευρώ σε 107 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 440 ευρώ.

Επίσης, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, με την ίδια ΚΥΑ και στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, θεσμοθετείται η αποζημίωση νυχτερινών βαρδιών για τους στρατιωτικούς νοσηλευτές, για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υφίστατο σχετική πρόβλεψη.

Για παράδειγμα, νοσηλευτής με 3 νυχτερινές βάρδιες το μήνα θα λαμβάνει 80 ευρώ ανά μήνα ή 960 ευρώ το έτος.

Το συνολικό ποσό των επιπλέον αποζημιώσεων που θα λαμβάνουν τα στελέχη ανέρχεται σε 8,7 εκατ. ευρώ.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2026.