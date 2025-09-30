Τον κώδωνα του κινδύνου λόγω του άστατου καιρού των επόμενων 24ωρων κρούει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζοντας πως έρχεται κακοκαιρία που αναμένεται να φέρει ακόμη και χιόνια.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας με τη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook το πρωί της Τρίτης, 30/9, προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση του καιρού από την Πέμπτη, κάνοντας συγκεκριμένα λόγο για «κακοκαιρία τύπου Π».

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10» αναφέρει.

«Συγκεκριμένα αναμένονται: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π). Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα. Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα» εξηγεί.

«Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!» επισημαίνει κλείνοντας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Πέμπτη 2/10

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι-βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Παρασκευή 3/10

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά, αλλά μετά το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός το Σάββατο 4/10

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.