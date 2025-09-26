Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ηγουμενίτσα για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή που σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 58χρονη.

Ο μαθητής είχε φύγει από το σχολείο του που βρίσκεται στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ό,τι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή.

«Το παιδί αισθάνθηκε αδιαθεσία και επικοινωνήσαμε με τη μητέρα του παιδιού. Ήρθε άμεσα στο σχολείο, το παρέλαβε και έφυγαν» επεσήμανε μιλώντας στο MEGA ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου που φοιτούσε το αγόρι, Κυριάκος Τσόδουλος. Όπως δε πρόσθεσε η δίδυμη αδερφή του παιδιού είχε παραμείνει στο σχολείο.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα που διατηρεί ο πατέρας του, ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός, με το παιδί να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά μεταφέρθηκε στο Τ.Ε.Π. του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί.