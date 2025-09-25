Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα. Ένας 11χρονος μαθητής παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι από αυτοκίνητο, στην οδό 49 Μαρτύρων, και βρήκε φρικτό θάνατο.

Παρά την τεράστια προσπάθεια που έκαναν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Φιλιατών, το παιδί που είχε βαρύτατα τραύματα δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

Το παιδί παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο, επιστρέφοντας από το σχολείο προς το σπίτι του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.