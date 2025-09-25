Το φως της δημοσιότητας είδε μια συγκλονιστική φωτογραφία από την τραγωδία με τον νεκρό 11χρονο στην Ηγουμενίτσα, καθώς αυτοκίνητο παρέσυρε το παιδί τη στιγμή που διέσχιζε διάβαση πεζών.

Το φονικό τροχαίο έγινε λίγα μέτρα μακριά από την επιχείρηση του πατέρα του παιδιού και φωτογραφία που αποκαλύπτει την ελάχιστα μικρή απόσταση προβλήθηκε στην εκπομπή «Power Talk».

Δείτε τη φωτογραφία:

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, εκείνη τη στιγμή πέντε παιδιά διέσχιζαν τη διάβαση, με τελευταίο τον 11χρονο. Με βάση όσα έγιναν γνωστά, τα παιδιά περπατούσαν κανονικά πάνω στη διάβαση και μόλις πέρασαν τα τέσσερα απέναντι, εμφανίστηκε η 58χρονη οδηγός που παρέσυρε τον 11χρονο.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν τραγικές με τους γονείς να σπεύδουν αμέσως έξω για να βοηθήσουν το παιδί τους, ενώ περαστικοί σήκωσαν κυριολεκτικά το αυτοκίνητο για να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο, καθώς είχε εγκλωβιστεί. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Πώς έγινε το τροχαίο

Ο 11χρονος έφυγε νωρίτερα από το σχολείο, επειδή ένιωσε αδιαθεσία και κατευθύνονταν σπίτι του, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο, επιστρέφοντας από το σχολείο προς το σπίτι του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.