Για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (9/11) στο γήπεδο της Λεωφόρου, μίλησε ο Ανάς Ζαρουρί και τόνισε πως θα είναι ένας πραγματικός «πόλεμος», με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για την ομάδα του.

Ο Μαροκινός εξτρέμ των «πράσινων» έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV για τον αγώνα με τους «ασπρόμαυρους» και είπε τα εξής…

Σημαντική η νίκη που πήρατε στη Σουηδία, σας βοηθά πολυεπίπεδα. Μπροστά σας τώρα έχετε το δεύτερο ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τι πιστεύεις πως πρέπει να κάνει η ομάδα σ’ αυτό το παιχνίδι, συγκριτικά με αυτά που δεν έκανε κόντρα στο Βόλο;

«Βεβαίως και η νίκη στη Σουηδία μας έκανε καλό, ειδικά στον ψυχολογικό τομέα. Επίσης με τον τρόπο που ήρθε η νίκη, δημιουργήσαμε ευκαιρίες μέχρι και το τελευταίο λεπτό όταν και είχε την στιγμή ο Τζούριτσιτς να σκοράρει και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνάμε πως χρειαζόμαστε βαθμούς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αύριο αντιμετωπίζουμε μια άλλη ομάδα και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συμπαγείς, ειδικά στην άμυνα. Ακόμη κι αν δεν έχουμε εμείς την κατοχή της μπάλας. Αυτό δεν θα έχει τόσο σημασία, όσο σημασία θα έχει να είμαστε σωστά τοποθετημένοι αμυντικά».

Ο ΠΑΟΚ είναι η πιο φορμαρισμένη ελληνική ομάδα στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Φαντάζομαι πως τον έχει παρακολουθήσει, προφανώς τον έχετε αναλύσει, οπότε τι είναι αυτό που βάσει αυτού που έχει δει πρέπει να πραγματικά να κάνετε καλά για να φθάσετε στη νίκη;

«Γνωρίζουμε πως αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία. Επίσης ξέρουμε πως είναι μια καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολος αντίπαλος. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τον αντιμετωπίσουμε. Θα είναι ένας πραγματικός «πόλεμος», είναι ένα ντέρμπι και συνήθως το ντέρμπι είναι «πόλεμος». Οπότε θα πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, κοιτώντας ιδιαίτερα να κερδίσουμε τις μονομαχίες. Θα πρέπει να είμαστε «παρόντες» στον αγωνιστικό χώρο, με μεγάλη όρεξη να ζητάμε τη μπάλα να επιδιώξουμε την κατοχή της. Να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει για να φθάσουμε στη νίκη».

Στα τελευταία παιχνίδια έχεις πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα και αυτό φάνηκε να σε βοηθά αρκετά. Έχει μεγαλώσει η διάρκεια της καλής σου απόδοσης στα παιχνίδια και σε ρωτώ αν νομίζεις πως αυτό είναι το «κλειδί» για να δώσει ακόμη περισσότερα πράγματα στην ομάδα;

«Σίγουρα και μου δίνει χαρά το γεγονός ότι έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτό που δίνει αυτοπεποίθηση και θα κάνω το παν για να προσπαθήσω να διατηρήσω τη θέση. Χαίρομαι για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνει προς σε μένα ο προπονητής και θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να έχω καλή απόδοση και να βρίσκομαι εκεί».