Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής των δύο διαδοχικών αγώνων 5 χιλιομέτρων που έγιναν στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε στις 17:00 στην Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη και τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Ο δεύτερος αγώνας (5 χλμ. Universities Night Run) με την ίδια αφετηρία και τον ίδιο τερματισμό, ξεκίνησε στις 19:30.

Η διαδρομή και των δύο αγώνων ήταν η εξής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Νωρίτερα, σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων λόγω της διεξαγωγής του Μαραθωνίου, καθώς είχαν κλείσει δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.